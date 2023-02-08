У Києві чоловік хотів викинути немовля з вікна, бо дитину "нагодували наркотою": моторошне відео

У Святошинському районі Києва стався моторошний інцидент. Батько намагався викинути з балкону тримісячну дівчинку. Малятко встигли врятувати й зараз вирішується питання про вилучення дитини з сім'ї.

Деталі події

"У Києві на вулиці Якуба Коласа (Святошинський район) чоловік намагався скинути з балкона першого поверху тримісячну дитину. Дитину зараз вилучають. На допомогу швидко прийшли поліцейські. Наразі з'ясовуються подробиці", - розповіла речник поліції Києва Юлія Гірдівіліс.

Відомо, що малеча не постраждала, але чоловік продовжує поводитися з поліцією агресивно. Ювенальні поліцейські спільно з представниками у справах дітей та сім'ї ухвалили рішення про вилучення дитини із сім'ї. Наразі дівчинка перебуває під наглядом лікарів.

Що розповіли очевидці

У Telegram каналах з'явилося відео з місця інциденту. На кадрах неадекватний чоловік, можливо під впливом заборонених речовин, майже годину тримає на балконі немовля без одягу та стверджує, що дитину годували наркотою. Чоловік потребує приїзду лікарів.

Коли на місце події прибули медики, чоловік заявив, що вони із психіатрії, тому він дитину не віддасть. Також він побив скло та знову спробував викинути дитину.