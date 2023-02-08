ua ru
Ср, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве мужчина хотел выбросить младенца из окна, так как ребенка "накормили наркотой": жуткое видео

Новина українською →
Київ, Среда 08 февраля 2023 18:05
В Киеве мужчина хотел выбросить младенца из окна, так как ребенка "накормили наркотой": жуткое видео В Киеве мужчина пытался выбросить из окна младенца (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Святошинском районе Киева произошел жуткий инцидент. Отец пытался выбросить с балкона трехмесячную девочку. Малышку успели спасти и сейчас решается вопрос об изъятии ребенка из семьи.

Детали инцидента полиция рассказала в комментарии для ТСН.

Детали происшествия

"В Киеве на улице Якуба Коласа (Святошинский район) мужчина пытался сбросить с балкона первого этажа трехмесячного ребенка. Ребенка сейчас изымают. На помощь быстро пришли полицейские. Сейчас выясняются подробности", - рассказала спикер полиции Киева Юлия Гирдивилис.

Известно, что малышка не пострадала, но мужчина продолжает вести себя с полицией агрессивно. Ювенальные полицейские совместно с представителями по делам детей и семьи приняли решение об изъятии ребенка из семьи. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей.

Что рассказали очевидцы

В Telegram-каналах появилось видео с места инцидента. На кадрах неадекватный мужчина, возможно под воздействием запрещенных веществ, почти час держит на балконе младенца без одежды и утверждает, что ребенка кормили наркотой. Мужчина требует приезда врачей.

Когда на место происшествия прибыли медики, мужчина заявил, что они из психиатрии, поэтому он ребенка не отдаст. Также он побил стекло и снова попытался выбросить ребенка.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове врачи чудом спасли малыша, у которого легкие были забиты арахисом.

А еще рассказывали о том, что под Киевом 11-летний мальчик провалился под лед и погиб.

Читайте РБК-Украина в Google News
діти дитина події