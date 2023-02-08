В Киеве мужчина хотел выбросить младенца из окна, так как ребенка "накормили наркотой": жуткое видео

В Святошинском районе Киева произошел жуткий инцидент. Отец пытался выбросить с балкона трехмесячную девочку. Малышку успели спасти и сейчас решается вопрос об изъятии ребенка из семьи.

Детали происшествия

"В Киеве на улице Якуба Коласа (Святошинский район) мужчина пытался сбросить с балкона первого этажа трехмесячного ребенка. Ребенка сейчас изымают. На помощь быстро пришли полицейские. Сейчас выясняются подробности", - рассказала спикер полиции Киева Юлия Гирдивилис.

Известно, что малышка не пострадала, но мужчина продолжает вести себя с полицией агрессивно. Ювенальные полицейские совместно с представителями по делам детей и семьи приняли решение об изъятии ребенка из семьи. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей.

Что рассказали очевидцы

В Telegram-каналах появилось видео с места инцидента. На кадрах неадекватный мужчина, возможно под воздействием запрещенных веществ, почти час держит на балконе младенца без одежды и утверждает, что ребенка кормили наркотой. Мужчина требует приезда врачей.

Когда на место происшествия прибыли медики, мужчина заявил, что они из психиатрии, поэтому он ребенка не отдаст. Также он побил стекло и снова попытался выбросить ребенка.