ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве жестоко убили 37-летнюю заробитчанку, которая жила в палатке на пляже

Новина українською →
Киев, Четверг 09 сентября 2021 10:36
В Киеве жестоко убили 37-летнюю заробитчанку, которая жила в палатке на пляже Фото: В Киеве жестоко убили 37-летнюю заробитчанку, которая жила в палатке на пляже
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве на Оболони убили молодую женщину, которая приехала в столицу на заработки и временно жила в палатке на берегу Днепра. Сейчас в полиции разыскивают двоих мужчин, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Об этом сообщают Факты.

Женщину нашли лежащей в палатке

На песке посреди камыша и деревьев - остатки костра, разбросанные вещи, объедки. На первый взгляд эта картина напоминает, будто кто-то насорил и забыл за собой убрать. Однако это - место страшного преступления.

Еще до недавнего времени там стояла палатка, где мужчина, гулявший рядом, и обнаружил тело женщины без признаков жизни.

Она получила сильные травмы головы и шеи, вокруг - много следов крови. Пока что эксперты пытаются установить, чем было орудие убийства.

В Киеве жестоко убили 37-летнюю заробитчанку, которая жила в палатке на пляже

Скрин: Палатка, где нашли тело погибшей (fakty.com.ua)

Думали, что живут туристы

Местные рыбаки рассказывают, заметили палатку недели три назад. Думали, что туристы.

"Они на бомжей не похожи. Потому что много вещей, палатки такие нормальные", - рассказывает мужчина, который часто рыбачит рядом.

Погибшей оказалась 37-летняя женщина из Черниговской области, которая приезжала в столицу на заработки. Она временно жила в палатке в зоне отдыха. Оксана работала в компании, которая предоставляет супермаркетам сотрудников, иногда сама выходила кассиром. Вечером возвращалась в палатку.

В Киеве жестоко убили 37-летнюю заробитчанку, которая жила в палатке на пляже

Скрин: Погибшая Оксана (fakty.com.ua)

Рыбаки говорят, жила Оксана в палатке не одна.

"Один раз видел. На что обратил внимание, много вещей было. И они сушили. На той неделе было, ночью гроза сильная. Мы шли, я повернул голову и говорю: "Вас не снесло?" - рассказывает рыбак по имени Валерий.

Мужчина, который был рядом с палаткой, засмеялся в ответ, показал разбросанные вещи, но даже не повернулся.

В полиции сообщили, что подозреваемых на самом деле двое. В компании этих мужчин Оксану видели незадолго до гибели.

Одному лет 25-35 на вид, ростом около 180 см, второй старше - за 60, тоже высокий, худощавый, седой, с бородой. Свидетели смогли его опознать более детально, и в полиции составили фоторобот.

В Киеве жестоко убили 37-летнюю заробитчанку, которая жила в палатке на пляже

Скрин: Разыскиваемый мужчина (fakty.com.ua)

Правоохранители просят всех, кто узнал мужчину, звонить на линию 102.

Ранее мы писали, что в Чернигове массажистку подозревают в убийстве женщины по неосторожности.

Читайте РБК-Украина в Google News
преступления
LITE
Праздник 9 сентября: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины
Праздник 9 сентября: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины