ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві жорстоко вбили 37-річну заробітчанку, яка жила в наметі на пляжі

Новость на русском →
Києва, Четвер 09 вересня 2021 10:36
У Києві жорстоко вбили 37-річну заробітчанку, яка жила в наметі на пляжі Фото: у Києві жорстоко вбили 37-річну заробітчанку, яка жила в наметі на пляжі
Автор: Світлана Мащенко

У Києві на Оболоні вбили молоду жінку, яка приїхала до столиці на заробітки і тимчасово жила в наметі на березі Дніпра. Наразі у поліції розшукують двох чоловіків, які можуть бути причетні до скоєння злочину.

Про це повідомляти Факти.

Жінку знайшли лежачою в наметі

На піску посеред очерету і дерев - залишки багаття, розкидані речі, недоїдки. На перший погляд ця картина нагадує, ніби хтось насмітив і забув за собою прибрати. Однак це - місце страшного злочину.

Ще донедавна там стояв намет, де чоловік, що гуляв поруч, і виявив тіло жінки без ознак життя.

Вона отримала сильні травми голови і шиї, навколо - багато слідів крові. Поки що експерти намагаються встановити, чим було знаряддя вбивства.

У Києві жорстоко вбили 37-річну заробітчанку, яка жила в наметі на пляжі

Скрін: намет, де знайшли тіло загиблої (fakty.com.ua)

Думали, що живуть туристи

Місцеві рибалки розповідають, помітили намет тижні три тому. Думали, що туристи.

"Вони на бомжів не схожі. Тому що багато речей, намети такі нормальні", - розповідає чоловік, який часто рибалить поруч.

Загиблою виявилася 37-річна жінка з Чернігівської області, яка приїжджала до столиці на заробітки. Вона тимчасово жила в наметі в зоні відпочинку. Оксана працювала в компанії, яка надає супермаркетам співробітників, іноді сама виходила касиром. Увечері поверталася в намет.

У Києві жорстоко вбили 37-річну заробітчанку, яка жила в наметі на пляжі

Скрін: загибла Оксана (fakty.com.ua)

Рибалки кажуть, жила Оксана в наметі не одна.

"Один раз бачив. На що звернув увагу, багато речей було. І вони сушили. На тому тижні було, вночі гроза сильна. Ми йшли, я повернув голову і кажу: "Вас не знесло?" - розповідає рибалка на ім'я Валерій.

Чоловік, який був поруч з наметом, засміявся у відповідь, показав розкидані речі, але навіть не повернувся.

У поліції повідомили, що підозрюваних насправді двоє. У компанії цих чоловіків Оксану бачили незадовго до загибелі.

Одному років 25-35 на вигляд, зростом близько 180 см, другий старше - за 60, теж високий, худорлявий, сивий, з бородою. Свідки змогли його впізнати більш детально, і в поліції склали фоторобот.

У Києві жорстоко вбили 37-річну заробітчанку, яка жила в наметі на пляжі

Скрін: розшукуваний чоловік (fakty.com.ua)

Правоохоронці просять усіх, хто впізнав чоловіка, телефонувати на лінію 102.

Раніше ми писали, що у Чернігові масажистку підозрюють у вбивстві жінки з необережності.

Читайте РБК-Україна в Google News
преступления
LITE
Свято 9 вересня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини
Свято 9 вересня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини