В Чернигове массажистку подозревают в убийстве женщины: сделала одно резкое движение

В Чернигове массажистке объявили о подозрении в убийстве, совершенном из-за неосторожности. В ходе расследования установили, что ее пациентка получила тяжелую травму на сеансе массажа и впоследствии скончалась.

В ведомстве рассказали, что в причастности к преступлению они подозревают 49-летнюю жительницу города Чернигов, которая проводила массаж тела "на дому".

Что произошло во время сеанса массажа

Установлено, что массажистка на сеансе ладонями обеих рук совершила резкий поворот шейного отдела позвоночника потерпевшей.

В результате пациентка получила телесное повреждение в виде закрытой позвоночной спинномозговой травмы с повреждением спинного мозга в шейном отделе.

Впоследствии пострадавшая скончалась в неврологическом отделении одной из больниц Чернигова. В прокуратуре утверждают, что между этими событиями установлена причинно-следственная связь.

Как могут наказать подозреваемую

Массажистку обвиняют по части 1 статьи 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного Кодекса Украины.

Если вина женщины будет доказана, ей грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.