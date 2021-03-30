В Киеве женщине с кровотечением отказали в госпитализации: испугались COVID-19

"В полубессознательном состоянии она истекала кровью и просила врачей о помощи. "В городе карантин - ничем не можем помочь", - именно так сказали нашей подруге с диагнозом аномальное маточное кровотечение в одной из столичных клиник на днях и отказали в госпитализации!" - описала ситуацию Суслова.

Суслова сообщила, что ее подругу посреди ночи в полубессознательном состоянии выставили на улицу и предложили вызвать такси, не оказав помощи и не выслушав.

"Друзья, я не буду подробно расписывать, количество звонков и коммуникаций, которые нам пришлось предпринять, чтобы исправить эту ситуацию", - написала член комитета Верховной Рады Украины по правам человека.

Суслова считает, что врачи, работающие с женщинами больными коронавирусом, должны учитывать противопоказания. Поскольку определенные препараты, помогающие в борьбе с заболеванием, имеют побочные последствия и могут вызвать аномальное маточное кровотечение, как и произошло у ее подруги.

"Друзья, ни одна из стран не была готова к пандемии. Все мы сейчас еще учимся жить в новых условиях и бороться с ранее незнакомыми вызовами. Однако важно оставаться людьми и профессионалами. Каждый человек, который обращается в больницу за помощью, - имеет ее получить! И карантин здесь не оправдание", - резюмировала Ирина.

В комментариях украинці отреагировали на вопиющий инцидент.