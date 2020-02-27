В Киеве женщина украла ребенка из детдома: все детали

В Киеве из детского дома 27 феврая украли ребенка. Трехлетнюю Анжелу Туманян увела из учреждения ее биологическая мать. Сотрудники полиции сейчас разыскивают пропавшего ребенка и женщину. Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

О случившемся правоохранителям сообщила старшая по детскому дому. Выяснилось, что Евгения Туманян - мать девочки, отдала дочь в детский дом три года назад. 27 февраля женщина пришла в детдом, а потом увела ребенка в неизвестном направлении без каких либо документов.

Девочка Анжела была одета в серую кофту с белым флисом, джинсовый сарафан. Была без верхней одежды. Евгения была одета в темную куртку и черную шапку с бубоном. Носит очки для зрения.

"При наличии любой информации о возможном местонахождении ребенка и женщины, сообщите по телефону спецлинии полиции 102. А всех пропавших, кого ищут в Киеве, вы можете посмотреть по тегу Розыск", - сказано в сообщении.

В Киеве из детдома пропала Анжела Туманян (фото: facebook.com/pg/dtp.kiev.ua)

Как мы ранее писали, чиновник рассказал о тяжелой судьбе девушки, которая похитила младенца.