ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве женщина с ребенком выпала из окна: видео с места трагедии

Киев, Четверг 22 октября 2020 14:01
В Киеве женщина с ребенком выпала из окна: видео с места трагедии
В Киеве женщина с ребенком выпала из окна (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве женщина и маленькая дочка выпали из окна 9-го этажа

В Киеве из окна девятого этажа выпали мать с ребенком. Трагедия случилась на улице Соломенская в четверг, 22 октября. Известно, что женщине около 40 лет, оба погибли мгновенно.

Очевидцы говорят, что каких-либо криков они не слышали, только страшный удар. Они упали на козырек над аптекой на первом этаже, который от удара оторвался, говорится в сюжете Магнолия ТВ.

Пока что неизвестно, что могло сподвигнуть женщину на такой шаг. Ребенку - это была девочка - около 4-6 лет.

На месте работает полиция, стоит "скорая помощь". Но к сожалению, шансов выжить при падении с такой высоты на асфальт у них не было никаких.

Произошло это средь бела дня на глазах у прохожих, местных торговцев. Никто ничего не комментирует по поводу произошедшего.

По информации "Вартові еспресо", семья - благополучная, отец работает строителем.

"Другие соседи сказали, что у женщины были проблемы, правда, не уточнили - жизненные или психического плана..." - говорится в сообщении.

В Киеве женщина с ребенком выпала из окна (видео: YouTube/МагноліяТВ)

Ранее мы писали, что в центре Киева неподалеку от Университета культуры повесился нацгвардеец. Парня нашли в заброшенном здании на задворках.

Также сообщалось, что в Запорожье женщина совершила самосожжение на территории храма.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия гибель

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь