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У Києві жінка з дитиною випала з вікна: відео з місця трагедії

Київ, Четвер 22 жовтня 2020 14:01
У Києві жінка з дитиною випала з вікна: відео з місця трагедії
У Києві жінка з дитиною випала з вікна (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві жінка і маленька донька випали з вікна 9-го поверху

У Києві з вікна дев'ятого поверху випали мати з дитиною. Трагедія трапилася на вулиці Солом'янська у четвер, 22 жовтня. Відомо, що жінці близько 40 років, обидві загинули миттєво.

Очевидці кажуть, що жодних криків вони не чули, тільки страшний удар. Вони впали на козирок над аптекою на першому поверсі, який від удару відірвався, йдеться в сюжеті Магнолія ТВ.

Поки що невідомо, що могло спонукати жінку на такий крок. Дитині - це була дівчинка - близько 4-6 років.

На місці працює поліція, стоїть "швидка допомога". Але на жаль, шансів вижити при падінні з такої висоти на асфальт у них не було ніяких.

Сталося це серед білого дня на очах у перехожих, місцевих торговців. Ніхто нічого не коментує з приводу події.

За інформацією "Вартові еспресо", сім'я благополучна, батько працює будівельником.

"Інші сусіди сказали, що у жінки були проблеми, правда, не уточнили - життєві або психічного плану..." - йдеться в повідомленні.

У Києві жінка з дитиною випала з вікна (відео: YouTube/МагноліяТВ)

Раніше ми писали, що у центрі Києва неподалік від Університету культури повісився нацгвардієць. Хлопця знайшли у покинутій будівлі на задвірках.

Також повідомлялося, що в Запоріжжі жінка вчинила самоспалення на території храму.

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