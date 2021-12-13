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В Киеве женщина отдала ребенка с аутизмом в интернат: через год она не узнала сына

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Киев, Понедельник 13 декабря 2021 10:04
В Киеве женщина отдала ребенка с аутизмом в интернат: через год она не узнала сына Киевлянка отдала ребенка в интернат (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Киевлянка Виктория вынуждена была отдать ребенка в интернат, так как его не хотели брать в детские сады. Дело в том, что ее сыну в три года поставили диагноз атипичный аутизм.

Об этом сообщается в сюжете Магнолии-ТВ.

Как все началось

Второй ребенок у Виктории родился 9 лет тому назад и он был очень желанным. Ее счастью не было границ, но потом малыш стал постепенно меняться.

"В три года ему поставили диагноз. Мы начали искать учреждения, дошкольные, которые бы могли ему обеспечить развитие элементарное. Мы до сих пор не нашли в Украине таких учреждений. Все даже специализированные садики считают, что Захар слишком сложный для них", - рассказала мама Захара.

Дело еще и в том, что сын Виктории - гиперактивный. Его не хотели брать в садики и специализированные учреждения в таком состоянии, а время все шло.

Силы закончились

Когда Захару исполнилось 7 лет - женщина отважилась на серьезный шаг и в отчаянии отдала сына в интернат. В Киеве ни один из интернатов не согласился взять ребенка, ответили согласием только за 350 километров от столицы.

Через год в интернате мать не узнала своего сына, он похудел, был истощенным и постоянно просил есть и пить. Также ребенок практически не реагировал ни на что. Мать забрала его оттуда и сейчас он с ней. Виктория признается, что у нее нет сил и возможностей справляться с сыном дома, ведь ей нужно работать, а помощи от государства нет.

В Украине просто не предусмотрены учреждения, где бы такой ребенок мог находиться днем.

Как мы ранее писали, родители продали 9-летнюю дочь, чтобы прокормить других детей.

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