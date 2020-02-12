В Киеве засекли наглого вора: получал посылки и убегал (видео)

В Киеве задержали наглого вора (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве объявили подозрение мужчине, который не платил за посылки

В Киеве полиция вышла на след наглого вора. Преступник "промышлял" на "Новой Почте", он заказывал товары в интернет-магазинах, приходил в отделение, получал их, и не заплатив убегал. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

Вор начал свою деятельность с ноября 2019 года. За это время он успел заказать в магазинах товаров на 100 тысяч гривен. Среди посылок оказались - ноутбук и дорогие смартфоны. Всего он сделал три заказа. Когда полиция вышла на его след, просмотрев видео с камер наблюдения, оказалось, что вор 1989 года рождения, уроженец Одесской области. Ранее судим не был.

Сейчас "умельцу" объявлено подозрение. Если его вину докажут - ему светит до 6 лет тюремного заключения.

Следователи Голосеевского управления полиции сообщили правонарушителю о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Также в Киевскую местную прокуратуру № 1 представлены ходатайства относительно сообщения фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 358 (Использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.