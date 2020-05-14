В Киеве заработали продуктовые рынки: полный список торговых точек

В Киеве начали свою работу 31 продуктовый рынок
В Киеве после первого этапа смягчения карантина заработали продуктовые рынки. Сейчас доступен 31 базар в столице. Об этом на брифинге рассказал мэр Киева Виталий Кличко. После рынков должны открыть и другие сферы бизнеса.
"Киев начал ослабление ограничений. Вводим их постепенно, чтобы ситуация резко не ухудшилась, и чтобы весь карантин, который мы вовремя ввели, не оказался напрасным. Кроме непродовольственных магазинов, парикмахерских, летних площадок кафе и ресторанов и другого малого и среднего бизнеса, начали работать и стоматологические клиники. Также в Киеве на сегодня работает 31 продовольственный рынок", - сказал мэр.
Полный список работающих рынков в столице:
Отметим, что после 22 мая правительство планирует разрешить работу спортклубов, откроются детские сады, запустится общественный транспорт.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве рассказали, когда и как запустят работу метро и общественного транспорта.
Автор: Мария Соловей