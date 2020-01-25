В Киеве загадочно погиб курьер Glovo

В Киеве пытаются установить личность погибшего мужчины с рюкзаком Glovo
В Киеве загадочно умер мужчина с рюкзаком курьерской службы Glovo. Сейчас правоохранительные органы пытаются идентифиировать его личность. Мужчину нашли неподалеку от ТЦ "Гулливер" в заброшенном здании. Когда его увидели он был еще жив, но спасти парня не удалось.
Как сообщают на странице "Киев Оперативный" в Facebook мужчину нашли 24 января и вызвали скорую помощь, но приехавшие медики не смогли спасти человека и он скончался. Рядом с ним нашли вещи, ключи и рюкзак Glovo.
В Киеве загадочно погиб курьер Глово (Киев Оперативный)
Украинцев, которые, что-либо знают об этом человеке, просят связаться через личные сообщения на странице Киев Оперативный.
Внимание, фото 18+ доступны по ссылке.
Пользователи сети в комментариях высказывают соболезнования семье парня, но многие удивляются, почему сам сервис Глово не может идентифицировать человека по номеру, указанному на рюкзаке.
Скриншот комментариев (Facebook)