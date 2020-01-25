ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве загадочно погиб курьер Glovo

STYLERЖизнь    25.01.2020 - 16:04
В Киеве загадочно погиб курьер Glovo
В Киеве найден курьер Glovo, который загадочно умер (фото: https://www.facebook.com/pg/GlovoAppU)

В Киеве пытаются установить личность погибшего мужчины с рюкзаком Glovo

В Киеве загадочно умер мужчина с рюкзаком курьерской службы Glovo. Сейчас правоохранительные органы пытаются идентифиировать его личность. Мужчину нашли неподалеку от ТЦ "Гулливер" в заброшенном здании. Когда его увидели он был еще жив, но спасти парня не удалось.

Как сообщают на странице "Киев Оперативный" в Facebook мужчину нашли 24 января и вызвали скорую помощь, но приехавшие медики не смогли спасти человека и он скончался. Рядом с ним нашли вещи, ключи и рюкзак Glovo.

В Киеве загадочно погиб курьер GlovoВ Киеве загадочно погиб курьер Глово (Киев Оперативный)

Украинцев, которые, что-либо знают об этом человеке, просят связаться через личные сообщения на странице Киев Оперативный.

Внимание, фото 18+ доступны по ссылке.

Пользователи сети в комментариях высказывают соболезнования семье парня, но многие удивляются, почему сам сервис Глово не может идентифицировать человека по номеру, указанному на рюкзаке.

  • Бедный мальчик, хотел заработать на жизнь.
  • А Глово что не знает своих сотрудников???
  • Номер сумки ж номерний наче, Глово що не допомогли ніяк з ідентифікацією?
  • Що він там робив?

В Киеве загадочно погиб курьер GlovoСкриншот комментариев (Facebook)

Под Полтавой в школе умерла девочка: новые подробности трагедии В Киеве под домом нашли тело мужчины с 14 колото-резаными ранами
Новости Украины преступления
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь