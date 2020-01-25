В Киеве загадочно погиб курьер Glovo

В Киеве найден курьер Glovo, который загадочно умер (фото: https://www.facebook.com/pg/GlovoAppU)

В Киеве пытаются установить личность погибшего мужчины с рюкзаком Glovo

В Киеве загадочно умер мужчина с рюкзаком курьерской службы Glovo. Сейчас правоохранительные органы пытаются идентифиировать его личность. Мужчину нашли неподалеку от ТЦ "Гулливер" в заброшенном здании. Когда его увидели он был еще жив, но спасти парня не удалось.

Как сообщают на странице "Киев Оперативный" в Facebook мужчину нашли 24 января и вызвали скорую помощь, но приехавшие медики не смогли спасти человека и он скончался. Рядом с ним нашли вещи, ключи и рюкзак Glovo.

В Киеве загадочно погиб курьер Глово (Киев Оперативный)

Украинцев, которые, что-либо знают об этом человеке, просят связаться через личные сообщения на странице Киев Оперативный.

Внимание, фото 18+ доступны по ссылке.

Пользователи сети в комментариях высказывают соболезнования семье парня, но многие удивляются, почему сам сервис Глово не может идентифицировать человека по номеру, указанному на рюкзаке.

Бедный мальчик, хотел заработать на жизнь.

А Глово что не знает своих сотрудников???

Номер сумки ж номерний наче, Глово що не допомогли ніяк з ідентифікацією?

Що він там робив?

Скриншот комментариев (Facebook)