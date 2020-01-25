У Києві загадково загинув кур'єр Glovo

У Києві знайдено кур'єр Glovo, який загадково помер (фото: https://www.facebook.com/pg/GlovoAppU)

У Києві намагаються встановити особу загиблого чоловіка з рюкзаком Glovo

У Києві загадково помер чоловік з рюкзаком кур'єрської служби Glovo. Зараз правоохоронні органи намагаються ідентифікувати його особу. Чоловіка знайшли неподалік від ТЦ "Гулівер" в покинутій будівлі. Коли його побачили він був ще живий, але врятувати хлопця не вдалося.

Як повідомляють на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook чоловіка знайшли 24 січня і викликали швидку допомогу, але медики не змогли врятувати чоловіка, і він помер. Поруч з ним знайшли речі, ключі і рюкзак Glovo.

У Києві загадково загинув кур'єр Глово (Київ Оперативний)

Українців, які, що-небудь знають про цю людину, зв'язатися через особисті повідомлення на сторінці Київ Оперативний.

Увагf, фото 18+ доступні за посиланням.

Користувачі мережі в коментарях висловлюють співчуття родині хлопця, але багато хто дивуються, чому сам сервіс Глово не може ідентифікувати людину за номером, вказаним на рюкзаку.

Бідний хлопчик, який хотів заробити на життя.

А Глово що не знає своїх співробітників???

Номер сумки ж номерний наче, Глово що не допомогли ніяк з ідентифікацією?

Що він там робив?

Скріншот коментарів (Facebook)