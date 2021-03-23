В Киеве стоматолог обворовывал пациентов и едва не убил старушку: детали громкого дела

В Киеве 33-летний врач стоматолог в течение нескольких лет обворовывал своих пациентов и одного из них едва не убил током. Мужчина задержан и ему объявлено подозрение в совершении покушения на убийство, разбойных нападениях, воровстве, мошенничестве в особо крупных размерах и угрозе насилием в отношении полицейского.

Преступления с особым цинизмом

В ходе досудебного расследования было установлено несколько эпизодов с разбойным нападением на пациентов и краж. В марте 2020 года врач под вымышленным предлогом проник в жилье пациентки и похитил банковскую карту, с которой снял 78 тысяч гривен.

В июне 2020 под предлогом сопровождения пациентки домой, применил сильнодействующие вещества, от которых потерпевшая потеряла контроль над своими действиями. Мужчина воспользовался ее бессознательным состоянием и завладел денежными и материальными ценностями на сумму в 63 тысячи гривен.

Одну пациентку врач едва не убил током

К 70-летней пациентке стоматолог подключил электрические провода, которые заранее принес с собой. Он подсоединился к электропитанию напряжением 220 Вт в электрическом щитке, расположенном рядом с квартирой. Пенсионерка едва осталась жива.

С 2019 по 2020 год стоматолог вводил в заблуждение своих пациентов и сообщал им ложную информацию относительно необходимого объема медицинского лечения. Таким образом он "выдурил" из них около 400 тысяч гривен.

На суде стоматолог заработал еще одну статью

Сейчас уроженцу Черниговской области, у которого была стоматологическая практика в Киеве, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Во время заседания подозреваемый совершал угрозы в адрес прокурора. Ему дополнительно в список обвинений инкриминировали ч.1 ст. 345 УК Украины.