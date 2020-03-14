В Киеве возле завода "Радикал" вспыхнул пожар: горел ангар с химикатами

В Киеве вспыхнул масштабный пожар возле территории закрытого завода "Радикал", на котором остались значительные объемы ртути. 14 марта около четырех часов дня загорелось складское помещение на улице Красноткацкой, 61 (недалеко от станции метро "Лесная", Днепровский район столицы).

Пожар возник в металлическом ангаре размером 15х70 м, который расположен вплотную к зданию склада, поэтому существовала угроза распространения пламени. Об этом передали в пресс-службе ГСЧС Киева.

Спасатели провели эвакуацию кислородных баллонов из помещения склада. В ангаре находились разбавленные растворители (отходы производства), которые хранились для дальнейшей утилизации.

Пожару был присвоен ранг повышенной сложности. На месте было задействовано 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 52 человека личного состава.

Также на месте работало отделение радиационной, химической и биологической защиты аварийно-спасательного отряда ГУ ДСНС Украины в Киеве для проверки опасных веществ в воздухе.

В Киеве случился пожар возле завода "Радикал" (Фото: kyiv.dsns.gov.ua)

Химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, подчеркнули в ГСЧС.

По словам очевидцев, во время пожара были слышны несколько взрывов. Об этом передает "Информатор".

Отмечается, что на месте очага возгорания хранились бочки с химическими веществами, которые готовили на утилизацию.

Пожар около завода "Радикал" в Киеве (Фото: kiev.informator.ua)

Общая площадь пожара составляла более 1 тысячи "квадратов". Столб дыма от огня поднимался высоко в небо и был виден из других районов Киева.

Приблизительно через час после происшествия пожар удалось локализовать.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Видео: В Киеве вспыхнул пожар возле территории завода "Радикал"

Напомним, что завод "Радикал" в советские времена был засекреченным военным объектом. Сейчас на этой территории хранятся около 200 тысяч тонн загрязненных строительных конструкций и грунтов. Загрязненная территория не ограждена и не находится под охраной.

В декабре 2019-го в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды сообщали, что на заводе значительно превышена норма паров ртути - были зафиксированы превышения нормы от 4-х до 16-ти раз на разных участках, а летом показатель достигает 0 до 40 раз.