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В Киеве возле фаст-фуда заметили жуткое зрелище: слабонервным лучше не смотреть

STYLERЖизнь    02.03.2020 - 09:53
В Киеве возле фаст-фуда заметили жуткое зрелище: слабонервным лучше не смотреть
В Киеве возле "Черниговской" замечены крысы (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве возле метро "Черниговская" бегают крысы

В Киеве возле метро "Черниговская" украинцы заметили непрошенных гостей. Как оказалось, возле метро есть киоск "Шаурма", а возле него прекрасно себя чувствуют крысы. Видео с грызунами опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Людям со слабыми нервами лучше не смотреть. Вблизи со станцией метро "Черниговская" есть заведение быстрого питания "Шаурма", где полным-полно не слишком желанных гостей", - написали под видео.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

В Киеве возле метро заметили крыс (Киев Оперативный)

В комментариях украинцы высказали свои эмоции от увиденного и сошлись во мнении, что если выехать в центр столицы - то там можно увидеть точно такой же "беспредел" и огромное количество грызунов.

  • Чуваки, выйдите в центре столицы на Крещатик ночью - вы офигеете от количества крыс.
  • Где есть еда, там всегда будут крысы и ничего с этим не сделать. Они есть во всех городах любой страны мира.
  • Там где пищеблок, там всегда поблизости есть крысы в районе места с отходами. Не удивительная новость.
  • Тож мені новина, вони живуть серед усіх мафів.

В Киеве возле фаст-фуда заметили жуткое зрелище: слабонервным лучше не смотретьСкриншот комментариев (Киев Оперативный)

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