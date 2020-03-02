В Киеве возле фаст-фуда заметили жуткое зрелище: слабонервным лучше не смотреть

В Киеве возле метро "Черниговская" бегают крысы
В Киеве возле метро "Черниговская" украинцы заметили непрошенных гостей. Как оказалось, возле метро есть киоск "Шаурма", а возле него прекрасно себя чувствуют крысы. Видео с грызунами опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook.
"Людям со слабыми нервами лучше не смотреть. Вблизи со станцией метро "Черниговская" есть заведение быстрого питания "Шаурма", где полным-полно не слишком желанных гостей", - написали под видео.
Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.
В Киеве возле метро заметили крыс (Киев Оперативный)
В комментариях украинцы высказали свои эмоции от увиденного и сошлись во мнении, что если выехать в центр столицы - то там можно увидеть точно такой же "беспредел" и огромное количество грызунов.
Скриншот комментариев (Киев Оперативный)