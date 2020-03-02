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У Києві біля фаст-фуду помітили моторошне видовище: зі слабкими нервами краще не дивитися

STYLERЖиття    02.03.2020 - 09:53
У Києві біля фаст-фуду помітили моторошне видовище: зі слабкими нервами краще не дивитися
У Києві біля "Чернігівської" помічені щури (Колаж РБК-Україна)

У Києві біля метро "Чернігівська" бігають щури

У Києві біля метро "Чернігівська" українці помітили непрошених гостей. Як виявилося, біля метро є кіоск "Шаурма", а біля нього прекрасно себе почувають щури. Відео з гризунами опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"Людям зі слабкими нервами краще не дивитися. Поблизу зі станцією метро "Чернігівська" є заклад швидкого харчування "Шаурма", де повним-повнісінько не дуже бажаних гостей", - написали під відео.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.

У Києві біля метро помітили щурів (Київ Оперативний)

В коментарях українці висловили свої емоції від побаченого і зійшлись на думці, що якщо виїхати в центр столиці - то там можна побачити, точно такий же "бєспрєдєл" і величезна кількість гризунів.

  • Чуваки, вийдіть в центрі столиці на Хрещатик вночі - ви будете в шоці від кількості щурів.
  • Де є їжа, там завжди будуть пацюки і нічого з цим не зробити. Вони є у всіх містах будь-якої країни світу.
  • Там де харчоблок, там завжди поблизу є щури в районі місця з відходами. Не дивовижна новина.
  • Тсж мені новина, вони живуть серед усіх мафів.

У Києві біля фаст-фуду помітили моторошне видовище: зі слабкими нервами краще не дивитисяСкріншот коментарів (Київ Оперативний)

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