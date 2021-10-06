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В Киеве возле больницы показали очередь из "скорых": стоят по 5 часов (видео)

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Киев, Среда 06 октября 2021 10:05
В Киеве возле больницы показали очередь из "скорых": стоят по 5 часов (видео) Фото: В Киеве показали очередь из "скорых" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве ситуация с коронавирусом становится все серьезнее. Так, в сети показали очередь из карет скорой помощи на въезде в Александровскую больницу. Как известно, в это учреждение направляют больных коронавирусом людей.

Об этом сообщается в Telegram-канале Киева Оперативного.

"На улице уже давно глубокая ночь, но это не мешает стоять в очереди Александровскую больницу автомобилям скорой помощи", - подписал видео автор.

Отмечается, что первая бригада медиков стоит в очереди почти 5 часов. В очереди стоят лишь больные со средней тяжестью COVID. Тяжелых больных пропускают без очереди и сразу в реанимацию.

В ролике можно увидеть, как масса машин стоит под въездом в больницу. Медики тоже ждут на улице.

Напомним, что за последние сутки в Украине подтвердили 12 662 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской и Одесской областях.

Сообщается, что в Одессе, например, в отделениях для больных коронавирусом уже нет коек. А во Львовской области обещают вообще ужесточить карантин из-за вспышки инфекции.

Как мы ранее писали, в Днепре медики спасают от тяжелого COVID-19 всю семью.

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