В Киеве водитель вынес пенсионерку из маршрутки: не повезу!

В Киеве водитель маршрутки отказался везти женщину и вынес ее из транспортного средства. Инцидент произошел 30 сентября возле трамвайной станции Героев Севастополя, примерно в 11:20. Об этом рассказали в Telegram-канале "Киев без цензуры".

В маршрутку №401 маршрутку зашла женщина, которая хотела проехать по пенсионному удостоверению. Когда водитель сказал что по такому документу не повезет, женщина начала что-то говорить про постановления Кабинета министров и отказывалась покидать автобус.

Водитель еще несколько раз попросил покинуть транспорт, но женщина упорно отказывалась это делать. Тогда мужчина взял ее и вынес на руках на улицу и сказал, что не собирается везти.

После чего горожанка обозвала водителя "козлом" и начала фотографировать.

В Киеве водитель отказался везти пенсионерку

Как мы ранее сообщали, в Запорожье мужчину избили молотком в маршрутке. Ему нанесли несколько ударов по голове.

Ранее в Сумах пассажир изувечила кондуктора из-за маски. У женщины на руках и лице многочисленные гематомы, ушиб 3-го и 4-го пальцев левой руки и лучевой кости на правой руке.