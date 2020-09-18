В Киеве водитель на "блатных номерах" бил ногами и царапал машину: фото неадеквата

В Киеве отличился водитель авто (коллаж РБК-Украина)

В Киеве заметили неадекватного водителя

В Киеве заметили агрессивного и неадекватного водителя, который разбил машину без причины. Инцидент произошел на Печерске, на улице Московской. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Неадекватный водитель на белом Volkswagen (№AA0047MI) на улице Московской, в 500 метров от Печерского РОВД, разбил ногой стекло, помял и поцарапал ногами машину и скрылся с места преступления. Причем никакой адекватной причины этому поступку не было совсем", - сказано в сообщении.

Как отмечают на странице, номера у водителя были "блатные".

В Киеве заметили водителя - неадеквата (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях украинцы отметили, что водитель правильно сделал, так как припаркованный Ford занял всю дорогу.

Та видно потихоньку людей, такое быдляцтво начинает доставать.Форд, ты перекрыл дорогу (дай другой ракурс), так тебе и надо, думай о других!

Это кто-то на заезде решил постоять.

Это не Московская. И машина припаркована так, что повернуть налево сложно. Тем более в условиях одностороннего движения.

Как мы писали ранее, в Запорожье произошло смертельное ДТП с участием автомобилей BMW и Nissan. В результате аварии погибли трое иностранных студентов медицинского университета - ребята сгорели заживо.