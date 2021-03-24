UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве умерла известная журналистка: ее убил COVID-19

Автор: Людмила Жукова

В Киеве скончалась известная журналистка, театровед и преподаватель Анна Липковская. Об этом сообщили ее друзья и коллеги.

Первым написал соболезнования о смерти Анны драматург Павел Арье на своей Facebook-странице.

Анна Липковская умерла на 54-году жизни.

"Проклятый ковид! Забирает лучших, самых настоящих людей, горько плачу. Спасибо, что ты была с нами", - написал Павел.

Театральный и кинокритик Олег Вергелис написал, что не может поверить в трагическую смерть Анны.

"Не стало Ани Липковской. Последствия ужасной короны. Не верится. И невозможно смириться с трагическими обстоятельствами этого ужасного Времени и этого несправедливо бытия", – написал он.

По словам Олега, Анна была очень добрым и порядочным человеком.

"Аня Липковская – камертон нашей театральной жизни, талантливый театральный критик, порядочный и добрый человек, профессионал высокого качества, ученица Валентины Игоревны Заболотной. Ее тексты в журнале "Украинский театр" в 80-90-е были и для меня кафедрой театральной критики, ее тексты учили искренне любить и объективно анализировать театральный процесс в Украине", – написал Вергелис.

В последние годы Анна Липковская была преподавателем Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства.

В Киеве умерла журналистка Анна Липковская (фото: facebook.com/festpremiaGRA)

Как мы писали ранее, в Минздраве отреагировали на смерть военнослужащей, которую недавно привили от COVID.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины преступленияКоронавирус
Читайте также
Где в Украине ожидается самый большой рост заражений COVID: прогноз ученых
Новый штамм коронавируса обнаружен в Бельгии: чем он опасен
Прогноз погоды