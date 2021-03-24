В Киеве умерла известная журналистка: ее убил COVID-19

Анна Липковская умерла на 54-году жизни.

"Проклятый ковид! Забирает лучших, самых настоящих людей, горько плачу. Спасибо, что ты была с нами", - написал Павел.

Театральный и кинокритик Олег Вергелис написал, что не может поверить в трагическую смерть Анны.



"Не стало Ани Липковской. Последствия ужасной короны. Не верится. И невозможно смириться с трагическими обстоятельствами этого ужасного Времени и этого несправедливо бытия", – написал он.

По словам Олега, Анна была очень добрым и порядочным человеком.

"Аня Липковская – камертон нашей театральной жизни, талантливый театральный критик, порядочный и добрый человек, профессионал высокого качества, ученица Валентины Игоревны Заболотной. Ее тексты в журнале "Украинский театр" в 80-90-е были и для меня кафедрой театральной критики, ее тексты учили искренне любить и объективно анализировать театральный процесс в Украине", – написал Вергелис.

В последние годы Анна Липковская была преподавателем Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства.

В Киеве умерла журналистка Анна Липковская (фото: facebook.com/festpremiaGRA)