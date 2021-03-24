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В Киеве умерла известная журналистка: ее убил COVID-19

Новина українською → Среда 24 марта 2021 12:43
В Киеве умерла известная журналистка: ее убил COVID-19 В Киеве умерла Анна Липковская (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве скончалась известная журналистка, театровед и преподаватель Анна Липковская. Об этом сообщили ее друзья и коллеги.

Первым написал соболезнования о смерти Анны драматург Павел Арье на своей Facebook-странице.

Анна Липковская умерла на 54-году жизни.

"Проклятый ковид! Забирает лучших, самых настоящих людей, горько плачу. Спасибо, что ты была с нами", - написал Павел.

Театральный и кинокритик Олег Вергелис написал, что не может поверить в трагическую смерть Анны.

"Не стало Ани Липковской. Последствия ужасной короны. Не верится. И невозможно смириться с трагическими обстоятельствами этого ужасного Времени и этого несправедливо бытия", – написал он.

По словам Олега, Анна была очень добрым и порядочным человеком.

"Аня Липковская – камертон нашей театральной жизни, талантливый театральный критик, порядочный и добрый человек, профессионал высокого качества, ученица Валентины Игоревны Заболотной. Ее тексты в журнале "Украинский театр" в 80-90-е были и для меня кафедрой театральной критики, ее тексты учили искренне любить и объективно анализировать театральный процесс в Украине", – написал Вергелис.

В последние годы Анна Липковская была преподавателем Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства.

В Киеве умерла известная журналистка: ее убил COVID-19В Киеве умерла журналистка Анна Липковская (фото: facebook.com/festpremiaGRA)

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