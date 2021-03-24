У Києві померла відома журналістка: її вбив COVID-19

У Києві померла відома журналістка, театрознавець та викладач ГаннаЛипківська. Про це повідомили її друзі і колеги.

Ганна Липківська померла на 54-му році життя.

"Проклятий ковід! Забирає кращих, самих справжніх людей, гірко плачу. Дякую, що ти була з нами", - написав Павло.

Театральний і кінокритик Олег Вергеліс написав, що не може повірити в трагічну смерть Ганни.



"Не стало Ані Липківської. Наслідки жахливої корони. Не віриться. І неможливо змиритися з трагічними обставинами цього жахливого часу і цього несправедливого буття", – написав він.

За словами Олега, Ганна була дуже доброю і порядною людиною.

"Ганна Липківська – камертон нашого театрального життя, талановитий театральний критик, порядна і добра людина, професіонал високої якості, учениця Валентини Ігорівни Заболотної. Її тексти в журналі "Український театр" у 80-90-ті роки були і для мене кафедрою театральної критики, її тексти вчили щиро любити і об'єктивно аналізувати театральний процес в Україні", – написав Вергеліс.

В останні роки Ганна Липківська була викладачем Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва.

У Києві померла журналістка Ганна Липківська (фото: facebook.com/festpremiaGRA)