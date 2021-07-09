В Киеве на улице умер мужчина от потери крови, потому что разошлись швы: врач высказался о трагедии

В Киеве мужчина умер прямо на улице от потери крови, и прибывшие на место вызова от прохожих медики только констатировали смерть. По словам медицинских работников, у пострадавшего разошлись послеоперационные швы.

Об этом передает " Киев Оперативный " в своем Telegram-канале.

Так в сети опубликовали видео с места происшествия.

Трагический случай произошел вчера поздно вечером на проспекте Победы, 10, между зданием Цирка и мостом, на пересечении с улицей Черновола.

Сообщается, что в "скорую" поступил звонок от очевидцев, которые рассказали о "лежащим в крови мужчине". Кроме медиков, на месте работали также правоохранители, которые выясняли все обстоятельства происшествия.

Кадры с места трагического ЧП можно посмотреть по этой ссылке.

Нужно сказать, что предварительное заключение о том, что разоравшиеся швы и стали причиной сильной потери крови и последующей гибели мужчины, вызвало сомнение у практикующего медика в столице. Как пишут Факты ICTV, семейный врач поликлиники Оболонского района Людмила Сердюк отметила, что предположение, что пациента выписали со свежими послеоперационными швами, "звучит абсурдно".

Она обратила внимание, что даже после кесарева сечения женщину наблюдают непосредственно в роддоме в течение не менее 10 дней, а выписывают, только если процесс заживления показывает положительную динамику.

Сердюк поделилась собственными предположениями относительно данного происшествия. Она допускает, что мужчина мог сам попросту сбежать из больницы, или же тут имеет место криминальная составляющая - причинение тяжкого телесного повреждения.

Врач рассказала, что травматический шок, связанный с потерей крови, развивается при потере более 30% объема циркулирующей крови в организме, то есть около 1,5-2 литров. Так, если кровь идет с темпом 150 мл/мин, то летальный исход от кровопотери может наступить через 15-20 минут.