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В Киеве учительница на камеру унижала студентов: травма детям обеспечена

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве учитель кричала на студентов и требовала дать ей взятку

В Киеве учитель унижала студентов и требовала взятку за сдачу нормативов по физкультуре. Инцидент случился в колледже информационных систем и технологий (Львовская площадь).

Крики учительницы физкультуры попали на видео и были выложены в Facebook на странице журналиста Натальи Прудкой.

"Рот закрой! Я тебе слово давала?!" - кричала педагог на 16-летнего парня, который не мог вставить ни слова и пытался за что-то оправдываться.

Кроме того, студенты колледжа знают и о других ужасных поступках преподавательницы. Но все они запуганы, поэтому стараются не разглашать это.

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"После такого урока психологическая травма детям обеспечена", - подписаны кадры.

В Киеве учитель унижала студентов (видео: facebook.com/natalka.prudka)

Студенты говорят, что кроме унижений учительница требовала от студентов деньги за сдачу нормативов. Причем напрямую заявляла, что средства нужно перевести ей на карту.

Известно, что директор колледжа уже пообещал родителям студентов уволить учительницу. Об этом сообщает "Главком".

Ранее мы писали, что в Черновцах учительница издевалась над первоклассниками и заставляла держать это в секрете.

Также сообщалось, что в Тернопольской области затравили учительницу за жалобу о задержке зарплаты.

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