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У Києві вчителька знущалася над учнем: вдарила і тягла за вухо

Київ, Четвер 01 жовтня 2020 13:59
У Києві вчителька знущалася над учнем: вдарила і тягла за вухо
У школі Києва розгорівся скандал через насильства (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

У київській школі вчителька застосувала насильство над учнем третього класу

У київській школі класний керівник застосувала силу до свого учня нібито через його поведінку. Інцидент стався в гімназії №118 з учнем третього класу і педагогом Тетяною Новицькою 22 вересня. Вчитель схопила хлопчика за вухо, потягла з-за парти і змусила його стояти біля стіни. Про це на сторінці "Батьки SOS" розповіла мама дитини.

"Класний керівник 3-Б класу, Новицька Тетяна Олександрівна, застосувала щодо нього фізичну силу, а саме схопила його за вухо, потягла до дверей і поставила до стіни. Син плакав і сказав, що йому було дуже боляче. На моє запитання вчителю, яке вона мала право так вчинити, я почула наступне: "А яке право він має знущатися наді мною?" - написала мама хлопчика.

У чому полягали знущання дитини над вчителем вона не повідомила. Хлопчик в сльозах і навіть вдома нічого не хоче розповідати. Автор посту повідомила, що написала заяву в поліцію і розповіла про ситуацію директору, але ніяких дій керівництво школи досі не зробило. Дитячий психолог порекомендував пройти матері і її синові кілька сеансів у фахівця.

"На сьогодні 25 вересня ні школа, ні поліція не зробили жодної дії, для прояснення та врегулювання події конфлікту. На цей час можливість повноцінно ходити на роботу відсутня (я є мамою одиначкою), вдома з сином займаюся, школі, мабуть, зручно. Через те, що вважаю, що це все почалося зовсім не 22.09, а набагато раніше. І у мене є всі підстави так думати", - написала жінка.

У Києві вчителька знущалася над учнем: вдарила і тягла за вухоСкріншот заяви

Як ми раніше писали, під Харковом вчителька била 5-класницю книгою по голові.

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