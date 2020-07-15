В Киеве убили СБУшника, который расследовал госизмену

В Киеве убили СБУшника (коллаж РБК-Украина)

В Киеве нашли убитым следователя СБУ

В Киеве нашли убитым следователя СБУ, который занимался расследованиями дел о государственной измене. Тело мужчины обнаружили на улице Иорданской около двух часов ночи.

Как сообщает УНН ссылаясь на собственные источники, у следователя на ногах была снята обувь. Полиция прибыла на вызов и обнаружила там мужчину с признаками насильственной смерти.

У погибшего обнаружили следы крови у правого уха. У мужчины были вывернуты карманы брюк, также снята обувь.

Позже полиция выяснила, что убитого звали Роман Закладной. Он следователь по особо важным делам СБУ. Как сообщает издание, он занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины.

Отмечается, что погибший 15 июля должен был выйти на пенсию.

Как мы ранее писали, под Киевом забили до смерти молодого парня, который заступился в ночном клубе за товарища. Сейчас полиция объявила подозрение только одному из нападавших, но родители погибшего уверяют, увечья парню наносили четыре человека.