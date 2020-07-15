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У Києві вбили СБУшника, який розслідував держзраду

Київ, Середа 15 липня 2020 11:41
У Києві вбили СБУшника, який розслідував держзраду
У Києві вбили СБУшника (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

У Києві знайшли вбитим слідчого СБУ

У Києві знайшли вбитим слідчого СБУ, який займався розслідуваннями справ про державну зраду. Тіло чоловіка знайшли на вулиці Йорданській близько двох годин ночі.

Як повідомляє УНН посилаючись на власні джерела, у слідчого на ногах буле зняте взуття. Поліція прибула на виклик і виявила там чоловіка з ознаками насильницької смерті.

У загиблого виявили сліди крові біля правого вуха. У чоловіка були вивернуті кишені штанів, також зняте взуття.

Пізніше поліція з'ясувала, що вбитого звали Роман Заставний. Він слідчий з особливо важливих справ СБУ. Як повідомляє видання, він займався розслідуванням кримінальних проваджень, пов'язаних з державною зрадою і подіями на сході України.

Наголошується, що загиблий 15 липня повинен був вийти на пенсію.

Як ми раніше писали, під Києвом забили до смерті молодого хлопця, який вступився у нічному клубі за товариша. Зараз поліція оголосила підозра тільки одному з нападників, але батьки загиблої запевняють, каліцтва хлопцеві наносили чотири людини.

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