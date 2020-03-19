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В Киеве третий заболевший коронавирусом: разгорается скандал

STYLERКоронавирус    19.03.2020 - 19:03
В Киеве третий заболевший коронавирусом: разгорается скандал
Коронавирус в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине 19 марта подтвердили у мужчины из Киева

Коронавирус в Украине выявили уже у 18 человек, из которых 3 - в Киеве. Сегодня, 19 марта, в столице зафиксировали еще один случай заражения COVID-19. Что известно о заболевшем, и почему этот случай обрастает скандалами - в материале Styler.

Так, подробности о пациенте рассказал мэр города Виталий Кличко. По словам чиновника, заболевший - мужчина, ему 50 лет. Он недавно посещал Швейцарию.

По приезду в столицу он сделал тест в одном из частных столичных медицинских центров. Но в центре информацию о положительном тесте на COVID-19 не передали ни Министерству здравоохранения ни Центру общественного здоровья. О диагнозе государственным органам стало известно лишь когда он подтвердился в Германии.

"Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий", - пишет Кличко.

На данный момент мужчина находится на самоизоляции. За ним наблюдают врачи, и он получает необходимое лечение.

В Киеве третий заболевший коронавирусом: разгорается скандал

Коронавирус в Киеве (скрин: Telegram/Виталий Кличко)

Напомним, 19 марта стало известно о еще двух случаях заражения коронавирусной инфекцией - в Житомире и в Киеве.

Ранее мы писали, как изменится жизнь жителей Киева, если в столице введут режим чрезвычайной ситуации.

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