В Киеве в трамвае похотливый пенсионер-россиянин приставал к 10-летнему мальчику

В Киеве задержали 69-летнего мужчину, который в трамвае совершал развратные действия в отношении 10-летнего мальчика. Инцидент произошел в Деснянском районе столицы.
Об этом передали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
К правоохранителям обратилась мать ребенка 3 июня и рассказала, что неизвестный мужчина в общественном транспорте приставал к ее сыну и пытался коснуться его половых органов.
"По результатам принятых оперативных мер правоохранителям удалось установить злоумышленника и задержать. Им оказался 69-летний уроженец г. Новоалтайск, рф, пенсионер", - рассказали в прокуратуре.
Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего лица).
В настоящее время решают вопрос об избрании меры пресечения извращенцу.
Кроме того, правоохранители проверяют причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.
В Киеве пенсионер-извращенец приставал к 10-летнему мальчику в трамвае (фото: t.me/kyiv_pro_office)
Ранее сообщалось, что в январе в Киеве задержали педофила, который изнасиловал 5-летнюю девочку и торговал детьми.
Напомним также, прошлой осенью в Киеве поймали извращенца, который напал на девочку в школе. Выяснилось, что злоумышленник тогда вышел из тюрьмы всего несколько дней назад, где отбывал наказание за развращение несовершеннолетней.