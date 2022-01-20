В Киеве таксист решил подрабатывать кражами: как работала схема

Сам мужчина приехал в Украину из Туркменистана.

Таксист 1995 года рождения ночью воровал катализаторы с припаркованных автомобилей.

Правоохранители задержали его "на горячем" при попытке совершить кражу. Позже выяснилось, что за одну ночь он обчистил две машины.

"С первой, также Mitsubishi, которая была припаркована на Чорновола, 20/2, ему удалось срезать и украсть катализатор", - сказано в сообщении.

Полиция подозревает иностранца в других аналогичных преступлениях в Киеве.

Таксист из Киева промышлял кражами из авто (фото: Киев Оперативный)