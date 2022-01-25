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В Киеве таксист избил до крови темнокожего пассажира: детали вопиющего случая

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Киев, Вторник 25 января 2022 13:39
В Киеве таксист избил до крови темнокожего пассажира: детали вопиющего случая В Киеве таксист ударил в голову пассажира (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве таксист избил до крови темнокожего пассажира за его просьбу включить определенное радио.

Об этом сообщил сам пострадавший на своей страничке в Instagram.

Детали ЧП

Жертва нападения в соцсети называет себя диджей Роб. Он рассказал, что с друзьями заказал такси через приложение Bolt. Это произошло в ночь на 25 января.

Компания села в машину и попросила включить Радио Майами, после этого водитель резко остановился и высадил пассажиров.

"Я спросил его, а что можно включить? Он спросил, что я прикалываюсь, отменил поездку и высадил пассажиров", - сообщил пострадавший.

Затем он ударил Роба по лицу и скрылся. Тот очнулся спустя несколько минут, а водителя на месте уже не было.

В Киеве таксист избил до крови темнокожего пассажира: детали вопиющего случаяВ Киеве таксист избил до крови темнокожего пассажира: детали вопиющего случаяТаксист в Киеве избил пассажира (instagram.com/robe_mood)

Что известно о водителе

Роб сообщил, что водителя зовут Ахмет и опубликовал его номер телефона. На скриншоте видно, что такси заказывали на улице Татарской и буквально через минуту водитель отменил сам заказ.

В Киеве таксист избил до крови темнокожего пассажира: детали вопиющего случая

Что говорят в Bolt

Роб написал в поддержку службы Болт еще ночью о произошедшем, но ему сначала никто не ответил. Потом он получил сообщение, что водителя уволили.

Как мы ранее писали, два таксиста убили украинского врача ради кошелька.

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