У Києві таксист побив до крові темношкірого пасажира: деталі кричущого випадку
У Києві таксист побив до крові темношкірого пасажира за його прохання включити певне радіо.
Про це повідомив сам потерпілий на своїй сторінці в Instagram.
Деталі ПП
Жертва нападу в соцмережі називає себе діджей Роб. Він розповів, що з друзями замовив таксі через додаток Bolt. Це сталося в ніч на 25 січня.
Компанія сіла в машину і попросила включити Радіо Майамі, після цього водій різко зупинився і висадив пасажирів.
"Я запитав його, а що можна включити? Він запитав, що я приколююся, скасував поїздку і висадив пасажирів", - повідомив потерпілий.
Потім він вдарив Роба по обличчю і зник. Той отямився через кілька хвилин, а водія на місці вже не було.
Таксист у Києві побив пасажира (instagram.com/robe_mood)
Що відомо про водія
Роб повідомив, що водія звуть Ахмет і опублікував його номер телефону. На скріншоті видно, що таксі замовляли на вулиці Татарській і буквально через хвилину водій скасував сам замовлення.
Що кажуть в Bolt
Роб написав на підтримку служби Болт ще вночі про подію, але йому спочатку ніхто не відповів. Потім він отримав повідомлення, що водія звільнили.
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