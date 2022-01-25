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У Києві таксист побив до крові темношкірого пасажира: деталі кричущого випадку

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Київ, Вівторок 25 січня 2022 13:39
У Києві таксист побив до крові темношкірого пасажира: деталі кричущого випадку У Києві таксист вдарив у голову пасажира (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві таксист побив до крові темношкірого пасажира за його прохання включити певне радіо.

Про це повідомив сам потерпілий на своїй сторінці в Instagram.

Деталі ПП

Жертва нападу в соцмережі називає себе діджей Роб. Він розповів, що з друзями замовив таксі через додаток Bolt. Це сталося в ніч на 25 січня.

Компанія сіла в машину і попросила включити Радіо Майамі, після цього водій різко зупинився і висадив пасажирів.

"Я запитав його, а що можна включити? Він запитав, що я приколююся, скасував поїздку і висадив пасажирів", - повідомив потерпілий.

Потім він вдарив Роба по обличчю і зник. Той отямився через кілька хвилин, а водія на місці вже не було.

У Києві таксист побив до крові темношкірого пасажира: деталі кричущого випадкуУ Києві таксист побив до крові темношкірого пасажира: деталі кричущого випадкуТаксист у Києві побив пасажира (instagram.com/robe_mood)

Що відомо про водія

Роб повідомив, що водія звуть Ахмет і опублікував його номер телефону. На скріншоті видно, що таксі замовляли на вулиці Татарській і буквально через хвилину водій скасував сам замовлення.

У Києві таксист побив до крові темношкірого пасажира: деталі кричущого випадку

Що кажуть в Bolt

Роб написав на підтримку служби Болт ще вночі про подію, але йому спочатку ніхто не відповів. Потім він отримав повідомлення, що водія звільнили.

Як ми раніше писали, два таксисти вбили українського лікаря заради гаманця.

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