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Два таксиста убили украинского врача ради кошелька: детали жуткой истории

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Ровно, Понедельник 27 декабря 2021 08:40
Два таксиста убили украинского врача ради кошелька: детали жуткой истории Фото: Два таксиста убили врача ради ограбления (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Два таксиста из Киргизии убили врача из Ровенской области, который сел в машину к одному из них, чтобы доехать до отеля.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Детали трагедии

Все произошло 20 декабря 2021 года. Главный врач из Ровенской области Ярослав Сивый обратился к 34-летнему таксисту из Киргизии отвести его в отель. Медика не смутило, что в машине был еще один мужчина - друг таксиста и его земляк.

Таксист с другом отвезли Ярослава не в отель, а в тихое место, где избили его, а потом убили, завладев его ценными вещами.

Нападавшие забрали все, что было у пострадавшего, а затем связали его и оставили в лесной полосе.

Полиция начала расследование

Как только к правоохранителям обратились взволнованные родственники пропавшего потерпевшего, было установлено, что с его банковских карт неизвестными лицами были сняты денежные средства.

Совместными усилиями правоохранителей и прокуроров были установлены и задержаны злоумышленники. В настоящее время оба гражданина Киргизии задержаны. Следствие по дело об убийстве продолжается.

Два таксиста убили украинского врача ради кошелька: детали жуткой историиТаксисты убили врача из Ровенской области (фото: Киев Оперативный)

Как мы ранее писали, в Киеве посреди улицы зарезали мужчину, который заступился за женщину.

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