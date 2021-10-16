В Киеве суммарный коллективный иммунитет: Рубан высказался об ужесточении карантина

Чиновник отметил, что в Киеве COVID-ситуация лучше, чем в других регионах. Такие "заторможенные" показатели эпидемического процесса в столице складываются благодаря внедрению своевременных мер, лидирующей позиции по темпам вакцинации, а также "локальному" коллективному иммунитету.

"Есть большое количество людей, которые уже переболели. В Киеве суммарный коллективный иммунитет - вакцина плюс переболевшие люди - около 60%. Это достаточно высокий показатель", - сказал Рубан.

Он также объяснил, что сейчас оказывает особое влияние на рост случаев заражений COVID-19 в Киеве, и назвал места, где болезнь подхватывают чаще всего.

"В результате циркуляции "Дельта"-возбудителя поражаются подростки, а также вакцинированные люди. Мы сегодня находимся в эпидемии невакцинированных лиц. В топе по распространению инфекции есть учебные заведения всех форм. 2-е место занимает транспорт. 3-е - рестораны, супермаркеты, другие места с большим количеством людей", - рассказал Рубан.

Напомним, что "оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным о приближении региона в "красную" зону. При этом местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения в таких случаях.