В Киеве со старинных домов исчезли древние статуи: подробности ЧП

В Киеве с фасадов домов исчезли старинные статуи (коллаж: РБК-Украина)

В центре Киева многие дома кардинально изменили свой внешний вид

В Киеве с фасадов старинных домов, имеющих историческую ценность, исчезли старинные статуи и вазы. При этом столичные чиновники утверждают, что не в курсе о происходящем. Как незаметно для всех разрушается архитектура Киева - в материале Styler.

Фасады кардинально изменились сразу в нескольких домах в центре Киева - на улицах Крещатик, Лысенко, Шелковичная и Костельная.

Стоит отметить, что некоторые декоративные статуи были и вправду в аварийном состоянии, но вместо реставрации их решили просто демонтировать.

В Киеве с фасадов домов исчезли старинные статуи (фото: facebook.com/kievtypical)

Первым заметил пропажу краевед Семен Широчин, который отправил запрос в КГГА, чтобы разобраться в ситуации. Но чиновники ответили ему, что власти не знают, куда делись недостающие части фасадов.

А в Печерской РГА отметили, что часть домов, информацию о которых запрашивал Широчин, находится в Шевченковском районе. Но и в Шевченковском районе власти не в курсе происходящего.

В Киеве с фасадов домов исчезли старинные статуи (скрин: facebook.com/camrador)

Окончательно ситуацию разъяснили в Департаменте охраны культурного наследия. Там признали, что статуи были демонтированы, но кто дал такое разрешение объяснить так и не смогли.

При этом по некоторым домам у департамента ответа не нашлось - они просто не знают, кто, когда, зачем уничтожил культурное наследие.

"Статуи в Пассаже (памятник архитектуры) - ценные (так даже написано в ответе), демонтированы в 1998 году. Ок, я это и так знаю. Кто демонтировал, кто позволил? Куда дели и почему они не на месте? Если это таки реставрация, то что-то она не началась. Почему никто о них не вспомнил и никто даже не знает, где они?" - пишет Широчин.

В Киеве с фасадов домов исчезли старинные статуи (скрин: facebook.com/camrador)