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В Киеве стало опасно дышать: в воздухе половина таблицы Менделеева

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Киев, Четверг 08 июля 2021 11:41
В Киеве стало опасно дышать: в воздухе половина таблицы Менделеева В Киеве стало опасно дышать (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве в последние дни стало опасно дышать, так как концентрация вредных веществ в воздухе резко увеличилась.

Об этом сообщила на сайте Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Данные наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского были взяты в период с 29 июня по 5 июля 2021.

Отмечается, что в столичном воздухе отмечено превышение предельно допустимых концентраций по среднесуточным содержанием:

  • На Бессарабской площади и площади Победы концентрация взвешенных веществ в 1,0-1,2 раза больше нормы
  • на Бессарабской площади, проспекте Победы (район метро Святошино), Демеевской площади и улицы Семена Скляренко концентрация оксида углерода больше в 1,0-1,4 раза нормы
  • диоксида азота: в 8,5 раза – на Демеевской площади; в 5,4-7,0 раза – на площади Победы; в 3,5-4,5 раза – на Бессарабской площади, бульваре Леси Украинки, ул. Каунасской, улицы Инженер Бородина, улице Семена Скляренко; в 2,3-3,4 раза – в других пунктах города, за исключением проспекта Науки, 37 (у метеоплощадок обсерватории), превышений нет;
  • формальдегида: в 3,1-3,6 раза – на площадях Бессарабской и Демеевской, улице Семена Скляренко, улице Александра Довженко (район метро Шулявка); в 1,0-3,0 раза – на других участках.

Судя по данным геофизической лаборатории, центр Киева и район Центрального автовокзала являются районами с наиболее загрязненным воздухом.

Почему летом в воздухе много опасных веществ

Из-за сильной жары и отсутствия дождей в Киеве вредные вещества в атмосфере рассеиваются намного дольше. В ближайшие дни прогноз по воздуху - неблагоприятный. Опасные вещества будут рассеиваться медленнее. Постарайтесь это время проводить вдали от города и ближе к лесу, в котором намного больше свежего воздуха.

Как мы сообщали ранее, в Киев ограничили въезд грузовиков из-за жары.

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