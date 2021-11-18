В Киеве стали конфисковывать авто за системную неуплату штрафов: появилось видео

В Киеве работники исполнительной службы конфисковали автомобиль злостного неплательщика штрафов за нарушение ПДД, в частности, за превышение скорости.

Об этом сообщил заместитель главы Минюста Украины Андрей Гайченко в Facebook .

Чиновник отметил, что такая практика отныне проводится и в столице.

"При поддержке коллег из МВД, объявляем законный "бой" злостным нарушителям скоростного режима в городе и нетрезвым водителям", - говорится в публикации.

"Первой ласточкой" стал владелец легковушки Toyota по имени Алексей Александрович. Мужчина насобирал массу штрафов за езду на огромной скорости по улицам Киева, и не хотел их оплачивать.

"25 неуплаченных штрафов и вождения по городу на скорости 147 км/ч, это стиль жизни. Незаконный", - пишет Гайченко.

Также он опубликовал в сети видео, как конфискованную иномарку забирает эвакуатор.

Видео: в Киеве конфисковали авто за 25 неуплаченных штрафов

Добавим, что перед этим, 16 ноября, чиновник сообщил об изъятии машины у любителя быстрой езды в Харькове - там тоже шла речь о "системной неуплате штрафов".

"Ждите продолжения на дорогах столицы уже в течение недели. Не нарушайте скоростной режим, берегите жизнь: свою и окружающих", - писал Гайченко.