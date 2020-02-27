В Киеве сняли на видео, как "коп" прикрывает карманника, избившего четырех полицейских

Полиция в Киеве (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Ромы-карманники промышляют на Центральном вокзале столицы под защитой полицейского

В Киеве заметили карманников, которые орудуют возле центрального железнодорожного вокзала - ромы ограбили девушку и скрылись под защиту полиции. Про инцидент рассказали активист "Муниципальной стражи" столицы Сергей Бондарь и офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" 27 февраля.

Отмечается, что несколько ромов обчистили карманы девушки в заведении быстрого питания КFC, после чего выбежали и скрылись в магазине Roshen через дорогу.

Бондарь стал свидетелем воровства и поспешил за злоумышленниками.

"Вокзал. Грабят тотально. Пора признаться, что ситуация только ухудшилась! Грабят людей десятками. Все твари те же! Я снова их поймал. И что вы думаете? Подходит какой-то черт, тычет какое-то удостоверение и за куртку тянет меня на улицу. Оказалось, что это мент с вокзального управления полиции прикрывающий грабителей, когда они грабят. Прямо когда их ловят, он хватает жертву и дает убежать грабителям", - пишет он в своем Facebook.

Также в сети опубликовано видео "разборок", когда Бондарь устроил скандал с правоохранителем из-за карманников. Видео доступно по этой ссылке (предупреждаем, присутствует ненормативная лексика!)

В Киеве на Центральном вокзале промышляют наглые карманники (Фото: скриншот)

Представитель "Муниципальной стражи" возмущается, что одним из грабителей был Руслан Хорват, который находится в розыске за десятки краж и за то, что летом 2019-го прямо в отделении оторвал плитку с пола и проломил головы четырем полицейским.

Действительно, на этих кадрах можно узнать того самого мужчину, который "прославивлся" ранее после нападения на полицейских. Отметим, что после открытия судебного производства ромов тогда просто отпустили - 29-летнего Горвата Руслана Викторовича, уроженца Берегово Закарпатской области, выпустили под "личностное обязательство".

"Сам же вокзальный мент, который меня таскал за куртку и говорил "пройдьомте" - Олег Мигалко. Дурака выгнали из Академии полиции. Он ушел в "Беркут." Его и с "Беркута" даже выгнали. Пристроился в вокзальной полиции крышевать грабителей", - говорится в публикации.

Полковник Штефан также стал свидетелем инцидента в магазине и резко высказался о ситуации, когда Бондарю помешали задержать преступников.

В Киеве полицейский прикрывал карманников на Центральном вокзале (Фото: facebook.com/shtirlitzblog)

"Сразу к Сергею подходит работник МВД в штатском и пытается решить вопрос. Оказался работником вокзальной полиции. Бинго... Вот почему никто, никогда и ничего там не делает. Стаи этих у***нов грабят спокойно людей и чувствуют себя свободно, а этот оборотень просто их прикрывает. Слов нет", - написал офицер ВСУ в Facebook.

Ранее мы писали о том, что в Киеве показали наглых воров-карманников, которые промышляют на центральных улицах города с большим скоплением людей.