В Киеве сначала угробили уникальный паровоз, а теперь пытаются его спасти (фото)

Халатность работников Киевской детской железной дороги стала причиной того, что уникальный паровоз ГР-336 стандарта пути 750 мм, который в последние годы активно возил по Сырецкому парку гостей, стал непригодным для работы.

Об этом рассказал популярный блогер Олег Васильев на своей странице в Facebook .

Что же произошло с уникальным локомотивом?

Годами тысячи посетителей приходили в столичный парк для того, чтобы сделать фотографии, снять на память видео с паровой машиной.

Однако локомотив ГР-336 запускали в работу в основном в праздничные дни.

И из-за отсутствия в депо цеха для паровоза, он стоял на улице целый год с водой в котле.

Зимой, конечно, вода замерзала, и это привело к коррозии нижней части котла и образованию трещин, через которые вытекает вода.

Недавно паровоз отправили в локомотивное депо Сновск, где, по оптимистичным прогнозам, его будут чинить в течение года. Хотя изначально планировалось, что "реанимация" его займет три месяца.

Работы очень много, поскольку, нужно разобрать большую часть оборудования, чтобы отремонтировать котел.

"Будем надеяться, что мастера депо Сновск реанимируют уникальную машину. Сейчас в Украине остался в рабочем состоянии только один паровоз серии ГР (ГР-280 - ред.) - в Гайвороне", - напомнил блогер.

Вот так ремонтируют ГР-336 с Киевской детской железной дороги (фото: Facebook @young.researchers.history / Олег Заблудовский)

Вместе с тем, исследователи истории узкоколейных железных дорог страны говорят, что с ремонтом этого знаменитого "немца" "не стоит спешить", ведь "необходимо сделать качественно и на совесть, чтобы трудяга-паровоз мог катать детвору по Сырецкому парку еще не один десяток лет".

Что мы знаем о паровозе Гр-336

Паровозы ГР поставлялся в СССР после Второй мировой войны из Германии в счет послевоенных репараций. Это подчеркивает даже аббревиатура названия локомотива - "германский репарационный".

Они преимущественно предназначались для лесоразработок (этим обусловлена приспособленность топки к работе на дровах).

Также эти мощные и надежные машины широко применялись на торфяных шахтах, сахарных заводах и других промышленных объектах.

Однако к 70-м ресурс локомотивов заканчивался и их постепенно сняли с эксплуатации. Несколько паровозов ГР были переданы на детские железные дороги, в том числе - в Украину.

В виде паровоза-памятника ГР сохранились еще на Колочавской узкоколейной железной дороге (Закарпатье) и в детском городке "Казка" в Николаеве.

Паровоз-памятник ГР-286 на Закарпатье (фото wikipedia.org)

"Кукушка" в Николаеве (фото: wikipedia.org)