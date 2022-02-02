У Києві спочатку угробили унікальний паровоз, а тепер намагаються його врятувати (фото)

Халатність працівників Київської дитячої залізниці стала причиною того, що унікальний паровоз ГР-336 стандарту колії 750 мм, який останніми роками активно возив по Сирецькому парку гостей, став непридатним для роботи.

Про це розповів популярний блогер Олег Васильєв на своїй сторінці в Facebook .

Що ж сталося з унікальним локомотивом?

Роками тисячі відвідувачів приходили до столичного парку для того, щоб зробити фотографії, відзняти на пам'ять відео із паровою машиною.

Однак локомотив ГР-336 запускали у роботу в основному у святкові дні.

І через відсутність у депо цеху для паротяга, він стояв на вулиці цілий рік із водою у котлі.

Взимку, звісно, вода замерзала, і це призвело до корозії нижньої частини котла та утворення тріщин, через які витікає вода.

Нещодавно паровоз відправили у локомотивне депо Сновськ, де, за оптимістичними прогнозами, його будуть лагодити протягом року. Хоча спочатку планувалося, що "реанімація" його займе три місяці.

Роботи дуже багато, оскільки, потрібно розібрати більшу частину обладнання, щоб відремонтувати котел.

"Будемо сподіватися, що майстри депо Сновськ реанімують унікальну машину. Наразі в Україні залишився у робочому стані лише один паровоз серії ГР (ГР-280 - ред.) - у Гайвороні", - нагадав блогер.

Ось так ремонтують ГР-336 з Київської дитячої залізниці (фото: Facebook @young.researchers.history / Олег Заблудовський)

Разом з тим, дослідники історії вузькоколійних залізниць країни кажуть, що з ремонтом цього славнозвісного "німця" "не варто поспішати", адже "необхідно зробити якісно і на совість, щоб трудяга-паровоз міг катати дітвору Сирецьким парком ще не один десяток років".

Що ми знаємо про паровоз Гр-336

Паровози ГР поставлявся в СРСР після Другої світової війни з Німеччини у рахунок післявоєнних репарацій. На цьому наголошує навіть абревіатура назви локомотива - з російської "германский репарационный".

Вони переважно призначалися для лісорозробок (цим зумовлена пристосованість топки до роботи на дровах).

Також ці потужні і надійні машини широко застосовувалися на торф'яних видобутках, цукрових заводах та інших промислових об'єктах.

Однак до 70-х ресурс локомотивів закінчувався і їх поступово зняли з експлуатації. Деяку кількість паровозів ГР було передано на дитячі залізниці, у тому числі - до України.

У вигляді паровоза-пам'ятника ГР збереглись ще на Колочавській вузькоколійній залізниці (Закарпаття) і в дитячому містечку "Казка" в Миколаєві.

Паровоз-пам'ятник ГР-286 на Закарпатті (фото: wikipedia.org)

"Кукушка" у Миколаєві (фото: wikipedia.org)