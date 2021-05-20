В Киеве силовики избили художника и музыканта: украинцы готовят акцию протеста (видео)

В Киеве полицейские избили художника и музыканта Дмитрия Бугайчука, которого задержали якобы за то, что у него был пакет с наркотиками. После этого правоохранители несколько часов держали его в наручниках, и в итоге - отпустили.

Об инциденте рассказал сам потерпевший в своем Facebook .

Также Бугайчук опубликовал фото нанесенных побоев на лице.

Митя Бугайчук был избит полицейскими в Киеве (фото: facebook.com/mitjaichik)

Художника "повязали" вчера ночью улице Кирилловской, 47. При задержании ему разбили нос, после чего Дмитрий потерял сознание. После этого его волокли по земле.

Уже после избиения, когда на месте происшествия собралось большое количество граждан, приехали патрульные полицейские и медики "скорой", музыканта доставили в участок, чтобы взять отпечатки пальцев.

Бугайчук решил подать заявление о превышении правоохранителями служебных полномочий.

Патрульные прибыли на вызов из-за жалобы на действия полиции

Журналист Евгений Котенко выложил в Facebook видео с места происшествия, когда прибывшие патрульные общались с бойцами полка особого назначения, которые и избили Бугайчука. Отмечается, что "копы" приехали на вызов о неправомерных действиях силовиков. Они также вызвали "скорую" для пострадавшего и охраняли место инцидента.

По словам Котенко, правоохранители также применила газ к двум людям, которые пытались выяснить, что же происходит.

Видео: в Киеве полицейские избили художника и музыканта Митю Бугайчука

Когда музыкант очнулся, он лежал на асфальте, а сотрудник полиции пытался скрутить ему руки. Бугайчук начал звать на помощь и просил свидетелей инцидента заснять все происходящее.

Митя Бугайчук рассказал об инциденте

Бугайчук - фронтмен и основателя группы "Дичка" - рассказал изданию Bird in Flight, что тогда встречался с барабанщиком возле репетиционной базы на Кирилловской.

По словам Дмитрия, когда он пришел в сознание, то увидел возле себя на асфальте пластиковый пакет с неизвестным веществом, который ему не принадлежал. Силовики заявили, что Бугайчук якобы выбросил этот пакет при их приближении.

Также они обвинили художника в попытке скрыться с места происшествия.

Дмитрий все обвинения отвергает.

Как рассказал Hromadske адвокат музыканта Всеволод Игнатенко, его клиент в ту ночь встретился с другом на улице, и как только стали расходиться, подъехал батальон спецназначения, и Бугайчука попросили подойти к автомобилю. На его вопрос "зачем" артиста ударили в лицо, и продолжали избивать.

Приехавшая следственно-оперативная группа составила протокол об осмотре места происшествия. Медики оказали необходимую помощь.

"Обнаружены разбитый телефон, лужа крови... Также изъяли непонятный пакет, в котором якобы наркотические вещества", - сказал адвокат.

Кто избил артиста

Очевидец инцидента Иван Скорина указал в своем Facebook номера жетонов силовиков и сообщил, что напавший на Бугайчука полицейский представился как Владислав Иоанно.

"Он - переаттестованный сотрудник "Беркута". В 2017-м году он напал на водителя авто, а раньше - на совладельца издания "Буквы" Петра Терентьева", - написал киевлянин.

Полицейские на месте происшествия, где был избит Митя Бугайчук (фото: facebook.com/iskorynavan)

Реакция общественности

Инцидент с избиением полицейскими Дмитрия Бугайчука возмутил украинцев. В сети начали организовывать акцию протеста "Остановим сафари милиции на Подоле!"

Митинг анонсировали на 21 мая в 11:00 под отделением полиции Подольского района столицы на улице Хорива, 20. Требование участников акции - отставка начальника отделения.