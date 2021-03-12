В Киеве сильно подорожал хлеб и яйца, зато подешевели лекарства

В Украине существенно увеличились цены на самые ходовые продукты и товары. По сравнению с концом 2020 года стоимость продуктов ежедневного использования в начале 2021 года поднялась в среднем на 0,5 – 3 гривны.

Что сильно подорожало, а что наоборот опустилось в цене, сообщили на сайте Государственной статистики.

Рис вырос на 0,58 копеек за один килограмм, в вот хлеб подорожал почти на две гривны. Незначительно подорожали крупы и мука – в среднем от 0,30 до 0,70 копеек, а гречка упала в цене почти на 0,40 копеек.

Цены на мясо существенно не изменились, и на некоторые позиции цена даже снизилась на 1-2 гривны, а вот вареная колбаса подорожала – на 3 гривны.

Цена мороженой рыбы увеличилась всего на 1 гривну. Килограмм сала подорожал на 1 гривну.

Молочная продукция также немного подросла в цене: творог – на 4 гривны, сметана – почти на одну гривну, а вот молоко даже подешевело на 20 копеек.

Сильно увеличилась цена яиц – в декабре десяток стоил 29,30 гривны, а в январе – 34,10 гривны.

Цена за одну пачку сливочного масла не изменилась, а вот подсолнечное масло подорожало на 2 гривны за литр.

Подорожали овощи – в среднем на 0,60 – 1 гривну. Исключение составляет только свекла и картошка – подорожание составило более 1 гривны за килограмм. Также подорожали яблоки.

Поднялись цены также на пиво и вино – в среднем на 2-3 гривны, а вот водка подешевела почти на 0,50 копеек.

А вот лекарства упали в цене на несколько копеек.