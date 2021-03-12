У Києві сильно подорожчав хліб і яйця, зате подешевшали ліки

В Україні істотно збільшилися ціни на найбільш ходові продукти та товари. У порівнянні з кінцем 2020 року вартість продуктів щоденного використання на початку 2021 року піднялася в середньому на 0,5 – 3 гривні.

Що сильно подорожчало, а що, навпаки, опустилася в ціні, повідомили на сайті Державної статистики.

Рис виріс на 0,58 копійки за один кілограм, ось хліб подорожчав майже на дві гривні. Незначно подорожчали крупи та борошно – в середньому від 0,30 до 0,70 копійок, а гречка впала в ціні майже на 0,40 копійок.

Ціни на м'ясо істотно не змінилися, і на деякі позиції ціна навіть знизилася на 1-2 гривні, а от варена ковбаса подорожчала – на 3 гривні.

Ціна мороженої риби збільшилася всього на 1 гривню. Кілограм сала подорожчав на 1 гривню.

Молочна продукція також трохи підросла в ціні: сир – на 4 гривні, сметана – майже на одну гривню, а ось молоко навіть подешевшало на 20 копійок.

Сильно збільшилася ціна яєць – у грудні десяток коштував 29,30 гривні, а в січні – 34,10 гривні.

Ціна за одну пачку вершкового масла не змінилася, а ось соняшникова олія подорожчала на 2 гривні за літр.

Подорожчали овочі – в середньому на 0,60-1 гривню. Виняток становить лише буряк і картопля – подорожчання склало понад 1 гривню за кілограм. Також подорожчали яблука.

Піднялися ціни на пиво та вино – в середньому на 2-3 гривні, а от горілка подешевшала майже на 0,50 копійок.

А ось ліки впали в ціні на кілька копійок.