В Киеве школьницы устроили расправу над подругой: парни снимали и комментировали

В Киеве девочки-подростки 16-летнего возраста решили "наказать" свою подругу. Они жестоко избили ее, а парни в это время снимали и комментировали. К счастью, нашелся один добросовестный парнишка, который разнял конфликт.
Видео и фото сейчас гуляет по столичным пабликам, а в полиции уже сделали заявление. Детали - в материале Styler ниже.
Что именно стало причиной конфликта - неизвестно. Кадры начинаются с момента, когда одна из подруг забрызгивает слезоточивым газом девушке лицо.
Потом жертву за волосы швыряют на землю, бьют кулаками в лицо. Впоследствии одна из агрессорок с сигаретой в зубах и баночкой напитка наносит удар ногой по голове, к ней присоединяются и другие нападающие.
Фото: Избиение школьницы попало на видео (facebook.com/UA.KyivPolice)
На кадрах видно, что в избиении участвовали три девушки. Другие же парни-девушки наблюдали, один снимал на камеру, комментируя при этом, будто это какой-то боксерский поединок: "Сейчас полетит", "Полетело", "Уууу".
Все закончилось, когда один из парней подбежал и оттащил агрессоршу, которая как раз намеревалась втоптать лицо бедолаги в землю.
Видео можно увидеть по ссылке. Осторожно, оно чувствительного содержания!
Судя по данным полиции, происшествие произошло в Дарницком районе
В полицию Киева с заявлением обратился мужчина, который сообщил, что его несовершеннолетнюю дочь избили одноклассницы.
Полицейские обнаружили в сети интернет видео инцидента, что позволило квалифицировать действия злоумышленниц по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное группой лиц. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.
По факту хулиганских действий, совершенных 16-летними девушками, следователи по согласованию с окружной прокуратурой готовят материалы для сообщения им о подозрении. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Продолжается досудебное расследование.
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