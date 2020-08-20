В Киеве погиб лось-звезда соцсетей: кто виноват в его смерти

В Киеве насмерть сбили лося (фото: pixabay.com)

В Голосеевском районе Киева погиб лось

В Киеве сбили лося, который жил в лесопосадках и неоднократно появлялся на видео в соцсетях. Сейчас появились новые подробности смерти животного. Как сообщила пресс-служба полиции на своей странице в Facebook, животное весило 500 килограммов. Лось был очень напуган, а звук поезда стал для него роковым.

Лось рано утром 20 августа бродил по улице Гринченко. Туда выехали патрульные, чтобы загнать животное в зеленую зону.

"Сегодня, около 6 часов утра, патрульные получили сразу несколько вызовов по поводу животного на проезжей части. Автопатруль начал поиски и заметил лося на улице Гринченко. Сразу несколько экипажей прибыли на помощь и сумели согнать животное на зеленую зону и удерживать его там", - рассказали подробности в полиции.

Патрульные немедленно сообщили соответствующие службы и ждали помощи специалистов. Ситуацию осложняло то, что приблизительный вес лося составлял 500 кг. Кроме того, животное было очень пугливое.

К сожалению, трагедия случилась: поезд, который ехал мимо, неожиданно подал звуковой сигнал, чем очень напугал животное. Обезумевшее от страха животное сломя голову побежало в направлении улицы Саперно-Слободской, выбежало на проезжую часть, где произошло столкновение с автомобилем Daewoo.

В Киеве лось столкнулся с автомобилем (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Отмечается, что животное после столкновения еще дышало, но никто из ветклиник не соглашался его принять, хотя люди могли его отвезти.

"Утром его сбила машина, но он был жив еще целый час. Небезразличные люди, ставшие свидетелями этого происшествия, обзвонили все ближайшие ветклиники и также обратились в зоопарк. Им все отказали! Хотя люди предлагали своей машиной врача привезти, чтобы спасти животное", - написала Анна Дальфонс в соцсети.

Как мы ранее сообщали, в Киеве сбили лося, который был звездой соцсетей.