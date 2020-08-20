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У Києві збили лося-зірку соцмереж: хто винен у його смерті

Четвер 20 серпня 2020 11:40
У Києві збили лося-зірку соцмереж: хто винен у його смерті
У Києві насмерть збили лося (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

У Голосіївському районі Києва загинув лось

У Києві збила лося, який жив у лісопосадках і неодноразово з'являвся на відео в соцмережах. Зараз з'явилися нові подробиці смерті тварини. Як повідомила прес-служба поліції на своїй сторінці в Facebook, тварина важила 500 кілограмів. Лось був дуже наляканий, а звук поїзда став для нього фатальним.

Лось рано вранці 20 серпня бродив по вулиці Грінченка. Туди виїхали патрульні, щоб загнати тварину в зелену зону.

"Сьогодні, близько 6 годин ранку, патрульні отримали відразу кілька викликів з приводу тварини на проїжджій частині. Автопатруль почав пошуки і помітив лося на вулиці Грінченка. Відразу кілька екіпажів прибули на допомогу і зуміли зігнати тварину на зелену зону і утримувати його там", - розповіли подробиці в поліції.

Патрульні негайно повідомили відповідні служби і чекали допомоги фахівців. Ситуацію ускладнювало те, що приблизна вага лося становила 500 кг. Крім того, тварина була дуже полохлива.

На жаль, трагедія трапилася: поїзд, який їхав повз, несподівано подав звуковий сигнал, чим дуже налякав тварину. Знавісніла від страху тварина стрімголов побігла у напрямку вулиці Саперно-Слобідської, вибігла на проїжджу частину, де сталося зіткнення з автомобілем Daewoo.

У Києві збили лося-зірку соцмереж: хто винен у його смерті

У Києві лось зіткнувся з автомобілем (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Як ми раніше повідомляли, у Києві збила лося, який був зіркою соцмереж.

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