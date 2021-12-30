У Києві в садочку дитину зацькували за відмову матері скинутися на подарунок (фото)

У Києві в одному з дитячих садочків у Святошинському районі виник скандал через побори. Зокрема, дитину однієї з матерів пообіцяли зробити "білою вороною".

Про це розповіла Марина Богдан у Facebook-спільноті ГО "БАТЬКИ SOS".

За словами жінки, ця історія розпочалася ще з початку навчального року.

"За минулий навчальний рік батьки здали понад 50 тисяч гривень (на ремонт групи та щомісяця до фонду)! У травні від голови батьківського комітету прийшло у вайбер-чат повідомлення, що у фонді групи мінус дві тисячі, і гроші знову потрібно", –написала Марина.

До того ж голова комітету вимагала, щоб батьки здали їй по 200 гривень і ще по 300 гривень на канцелярію. Також батьки повинні були заплатити по 5 тисяч гривень на привітання педколективу з професійним святом.

У Києві в садочку виник скандал через побори (facebook.com/Батьки SOS)

Жінка відмовилася платити за подарунки й ще 200 "просто так", давши гроші лише на зошити для дитини. Окрім того, зошити купили, але дитину змусили писати на аркушах. А коли мати почала обурюватися, то ГБК повідомила, що дитина стане "білою вороною".

Зазначається, що незадоволених матерів на батьківських зборах принижували й чинили тиск. Однак, обурені жінки звернулися до Департаменту освіти і науки КМДА та Районного управління освіти.

"У Міністерстві якості освіти (у Державній службі якості освіти - ред.) повідомили, що ситуація є булінгом", – розповіла Марина.

У садочку почалися перевірки. Наразі завідувачці закладу винесли догану і позбавили річної премії, а батьківський комітет розформували.

У Києві в садочку виник скандал через побори (facebook.com/Батьки SOS)