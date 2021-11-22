В Киеве на рынке продают сало по "бешеной" цене: такого еще не было никогда

Цена на сало в Украине в последнее время выросла до 350 гривен за килограмм. Но тенденция подорожания продолжается. На одном из киевских рынков продукт продают уже по 500 гривен за килограмм.

Об этом сообщил Роман Горяйнов на своей Facebook-странице.

В Киеве заметили сало по рекордной цене

"Пробегал мимо рынка, удивили продавцы мясного отдела стоимостью сала. Рука этой симпатичной женщины демонстрирует самый дешевый продукт по 200 грн, по 300 и 350, что ближе к продавщице – 500. Сало по 19$ за кило, это впечатляет", - описал ситуацию на рынке Роман.

Судя по всему, такая цена стоит за генеральское сало. По словам экспертов, оно самое дорогое, так как такие породы свиней в Украине уже перестали выращивать. С такого животного можно получить всего 1-2 килограмма генеральского сала. Отсюда и такая цена.

В комментариях автор поста добавил, что таким салом торгуют на Житнем рынке на Подоле.

В Киеве продают сало по 500 гривен (фото:Роман Горяйнов)

Такая цена не везде

Отметим, что такая цена на свинину не везде в Украине. Например, в Винницкой области можно купить сало и по 140 гривен за килограмм.

В сети люди удивляются, почему свинина стоит 120-140 гривен за килограмм, а сало без мяса имеет космическую цену.